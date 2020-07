Recovery Fund, nel faccia a faccia tra Conte e Rutte è stato servito il Negramaro

E’ stato il vino Negramaro servito durante il faccia a faccia al ristorante con il Premier Giuseppe Conte, ad aver contribuito a far capitolare il frugale primo ministro olandese Mark Rutte. Lo sostiene la Coldiretti in merito alla maratona Ue sull'accordo del Recovery Fund, nel sottolineare che si tratta di una bottiglia di Teresa Manara prodotta nelle cantine del presidente della Coldiretti Lecce Gianni Cantele.

Un vino di alta qualità, dalla gradazione di 14 gradi che, sottolinea la Coldiretti, ha aiutato ad ammorbidire il rigido rappresentante dei Paesi Bassi. Un episodio ben augurante per l'uscita dalla crisi che ha colpito quasi 4 cantine italiane su 10 (39%), che hanno registrato un deciso calo dell’attività. Una situazione che mette a rischio il futuro del vino che sviluppa un fatturato da 13 miliardi, dal quale nascono opportunità di occupazione per 1,3 milioni di persone, dalla vigna al bicchiere. A pesare, conclude la Coldiretti, è stata proprio la chiusura forzata della ristorazione avvenuta in Italia e all’estero con una forte frenata delle esportazioni dopo il record di 6,4 miliardi di euro nel 2019.