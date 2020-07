Salvini a Ceglie Messapica: tra tour elettorale, mozzarelle e panzerotti

CEGLIE MESSAPICA - È stato accolto non senza proteste il leader della Lega Matteo Salvini questa mattina a Ceglie Messápica. Un lungo applauso di tanti intervenuti da tutta la regione ha più volte interrotto i dieci minuti di discorso dove temi nazionali e regionali hanno acceso piazza Plebiscito. La sanità, il problema della xylella, gli immigrati trasferiti a Brindisi ed ancora il fallimento del reddito di cittadinanza e le adozioni gay al centro del suo comizio durante il quale ha chiesto a gran voce di “liberare la Puglia da una sinistra incapace”. A Ceglie,dove il candidato sindaco Francesco Locorotondo non è sostenuto in maniera compatta dagli altri alleati Salvini ha chiesto, proprio, a questi ultimi un bagno di umiltà che porti all’unione in tutti i Comuni nei quali di andrà al voto esattamente tra due mesi. Dopo i selfie e le contestazioni con un gruppo di ragazzi “figli di papà” come li ha definiti il leader del Carroccio, lo staff ha raggiunto Masseria Camarda di Cesare Fiorio. Pranzo tipico pugliese per Salvini che si è cimentato anche nella preparazione dei panzerotti e delle mozzarelle.