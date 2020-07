Bari calcio, riprendono gli allenamenti: dubbi su Di Cesare

BARI - Il Bari ha già ripreso oggi gli allenamenti in vista della finale di mercoledì in Emilia contro la Reggiana: i giocatori allenati da Vivarini, dopo la vittoriosa semifinale di ieri al San Nicola con la Carrarese, hanno svolto stamattina una seduta di scarico (per chi ha giocato con i toscani), mentre nel pomeriggio hanno lavorato sul campo dell’antistadio studiando le prime contromosse per affrontare l’undici emiliano. Mercoledì sarà sicuramente indisponibile il terzino Pierluigi Pinto (affaticamento muscolare), mentre sarà valutata nelle prossime ore la condizione di capitan Di Cesare: il difensore è stato sostituito a metà ripresa per un dolore al flessore sinistro e solo i prossimi esami potranno dare riscontri sul suo possibile impiego nella finalissima al Mapei Stadium. Domani la squadra svolgerà una sola seduta di allenamento all’antistadio (a porte chiuse per le norme anti-Covid).