Coronavirus Italia, 162 nuovi casi e 13 morti nelle ultime 24 ore

È di 12.493 (-426) persone attualmente positive, 34.997 (+13) morti e 196.016 (+575) guariti, per un totale di 243.506 (+162) casi, il bilancio odierno inerente all’epidemia di Coronavirus in Italia emerso dal consueto bollettino quotidiano diffuso dalla Protezione Civile e dal ministero della Sanità. Dei attualmente 12.493 positivi, 797 (+20) sono ricoverati in ospedale, 57 (-3) necessitano di cure in terapia intensiva, mentre 11.639 (-443) si trovano in isolamento domiciliare.

Continua anche oggi il decremento degli attuali positivi (-426 contro i -238 di ieri), mentre oggi si registrano altri 13 decessi (ieri erano stati 17), con il totale che arriva a sfiorare quota 35mila. Per quanto riguarda i nuovi casi, oggi si registra un nuovo aumento con 162 nuovi casi registrati a fronte dei 114 casi totali di ieri. Continuano a crescere i ricoverati in ospedale (il dato di oggi è di +20, mentre ieri era di +9), mentre cala il numero dei ricoverati in terapia intensiva (-3 contro i -5 di ieri). Per quanto riguarda i tamponi, invece, oggi sono stati effettuati più di 48mila test a fronte degli oltre 41mila tamponi effettuati ieri.