Bari calcio, solo Pinto indisponibile per Carrarese

BARI - Il Bari ha ripreso oggi gli allenamenti dopo aver superato ieri sera al San Nicola i quarti di finale dei playoff con la Ternana (con un pari per 1-1): i giocatori impegnati in campo contro gli umbri hanno fatto allenamento di scarico in piscina, mentre gli altri componenti della rosa hanno seguito una seduta tecnico-atletica all’antistadio. Solo un indisponibile per la semifinale con la Carrarese: è il difensore Pierluigi Pinto, che segue un programma differenziato. Il tecnico Vivarini lavorerà in vista di venerdì, quando si tornerà in campo a Bari per la semifinale con la Carrarese. L'allenatore nel dopo gara ha confermato che la squadra ha "rotto il ghiaccio» con gli umbri dopo quattro mesi senza partite, e adesso spera «di soffrire di meno nelle prossime sfide». I pugliesi, secondo Vivarini, devono migliorare molto sulle fasce dopo che la Ternana ha avuto spesso il sopravvento per le prove non brillanti dei terzini Costa e Ciofani.