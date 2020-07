Coronavirus Puglia, 500mila euro per la sorveglianza delle spiagge libere

Sono partiti oggi i contributi ai 69 Comuni costieri per le attività di sorveglianza delle spiagge libere ai fini del rispetto delle linee guida nazionali e regionali per il contenimento dei rischi da Covid-19. Lo annuncia l’assessore regionale al Demanio, Raffaele Piemontese. "Qualche giorno fa - spiega - il presidente di Anci Puglia, Domenico Vitto, che ringrazio per la collaborazione, mi ha inviato una lettera con l’indicazione dei criteri di riparto e la quantificazione dei contributi da erogare a ciascun Comune, che abbiamo voluto lasciare all’auto-determinazione dei sindaci». «L'auspicio - aggiunge - che questa cooperazione istituzionale si rifletta in una responsabilizzazione diffusa da parte dei pugliesi e dei turisti che affollano e affolleranno le nostre spiagge in questa complicata estate 2020». La somma complessiva è di 500mila euro destinata dalla Regione al rafforzamento della sorveglianza delle spiagge libere attraverso volontari o Enti pubblici o privati in regime di convenzione.