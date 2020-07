Puglia, assunzioni Arif sindacati lamentano incertezze

BARI - «Solo dieci giorni fa è stata esperita la procedura di raffreddamento presso la Prefettura di Bari sulla vertenza Arif Puglia. Tuttavia, all’alba della pubblicazione dei bandi per la selezione pubblica del personale a diverso titolo precario, si vive in uno stato di assoluta incertezza»: lo affermano in una nota i segretari regionali di Nidil-Cgil, Felsa-Cisl e Uiltemp, categoria della somministrazione lavoro.

«Avremmo dovuto ricevere una convocazione per questa settimana che non è ancora stata formalizzata e la sospetta illegittimità del rinnovo della struttura commissariale dell’Agenzia non può non essere sanata», proseguono Vulcano (Nidil), De Matteis (Felsa) e Zaurito (Uiltemp).

«Troppe ombre e poche luci che compromettono il corretto svolgimento delle relazioni industriali e della stessa trattativa. Nelle prossime ore valuteremo come proseguire», aggiungono, intendendo «dare un segnale forte in primo luogo alla Regione rispetto alla necessità di mantenere gli impegni finora assunti nel rispetto della dignità dei lavoratori e delle lavoratrici. Non consentiremo che ancora una volta si giochino sulla pelle delle persone partite che poco hanno a che vedere con le prospettive occupazionali di Arif e le importanti attività di tale agenzia».