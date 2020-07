Regione Puglia approva nuovo Piano ospedaliero: +275 posti in terapia intensiva

BARI - La Giunta regionale pugliese ha approvato il potenziamento della rete ospedaliera, come previsto dal Decreto Rilancio dopo l’emergenza Covid.

I posti letto nelle terapie intensive sono aumentati di 275 unità, quelli in terapia semintensiva di 282; previsti anche 474 posti letto in più di acuzie, 123 per la riabilitazione e 658 per la lungodegenza.

«Con il provvedimento si vuole garantire anche un incremento dell’offerta sanitaria, nell’ipotesi di una eventuale recrudescenza della pandemia», spiegano dalla Regione Puglia. «Stiamo lavorando - ha detto il presidente Michele Emiliano - ad ampliare l’offerta di salute per affrontare, anche grazie al lavoro della task force ogni possibile peggioramento della situazione epidemica, in modo da non mettere in difficoltà gli ospedali e per garantire cure di alto livello a tutti i cittadini pugliesi, pur sapendo che la prevenzione e il distanziamento sociale sono i nostri migliori alleati». La Giunta ha provveduto anche a riorganizzare la rete emergenza - urgenza ospedaliera e dovranno essere riorganizzati e ristrutturati i pronto soccorso per separare i percorsi e creare aree di permanenza dei pazienti in attesa di diagnosi.

«Il tempo di permanenza in attesa di ricovero - dicono dalla Regione - deve essere ridotto al minimo, anche in considerazione alle esigenze di distanziamento tra i pazienti durante le procedure diagnostico-terapeutiche, al fine di evitare il sovraffollamento e di non provocare rallentamento o ritardi della gestione della fase preospedaliera del soccorso sanitario». Deve essere garantita, inoltre, la separazione dei percorsi rendendola definitiva. In pronto soccorso devono essere previsti ambienti per l’isolamento e il biocontenimento dei pazienti, con sale appositamente dedicate, anche in ambito pediatrico.