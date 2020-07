Pedopornografia online, c'è anche un salentino tra i 50 indagati dalla Procura di Torino

TORINO - C’è anche un salentino tra le cinquanta persone indagate per un giro di pedopornografia online, con immagini e video prodotti anche in ambito familiare. L’uomo, residente nella provincia di Lecce, è stato destinatario di una perquisizione. Una delle tante che, ieri, sono state eseguite dalla Polizia postale.

L’indagine è partita da Torino e ha portato all’arresto di tre persone, tutte residenti nel nord-est d’Italia, e all’esecuzione di 50 perquisizioni a carico di altrettanti indagati .Le accuse per tutti i soggetti, alcuni dei quali con precedenti specifici, sono detenzione, diffusione e, in alcuni casi, produzione di materiale pedopornografico. Nel corso della indagini gli investigatori hanno eseguito dei veri e propri pedinamenti virtuali che hanno consentito di risalire all’identita’ dei responsabili. Sequestrati video e foto, spesso prodotti in ambito familiare. Le vittime sono neonati e bambini al di sotto dei 10 anni