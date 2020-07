Regionali 2020, anche il partito Animalista sosterrà Emiliano

BARI - Il Partito Animalista, decimo partito italiano alle ultime Europee 2019, sosterrà con una sua lista il governatore uscente, Michele Emiliano, alle prossime Regionali di settembre. Lo annuncia in un video pubblicato sulla pagina facebook, il segretario Cristiano Ceriello. «Chi ha a cuore i diritti degli animali, della natura potrà trovare anche sulla scheda elettorale in Puglia, così come in altre regioni, il simbolo animalista», annuncia. «Ringrazio il Partito Animalista che ha aderito al progetto della nostra coalizione alle prossime elezioni regionali attraverso una propria lista. La Puglia non si ferma», dice il governatore Michele Emiliano.