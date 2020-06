Fase 3, vacanze al mare: è la Puglia la regione più cliccata nelle ricerche sul web

BARI - La Puglia è tra le regioni più cliccate sul web da coloro i quali vorrebbero programmare le prossime vacanze

estive, ma, almeno per il momento, ciò non si traduce in prenotazioni vere e proprie. È quanto spiega il presidente

pugliese di Federalberghi, Francesco Caizzi, esaminando il mercato turistico regionale dal suo speciale osservatorio. "La nostra regione è tra quelle più cercate su internet e questo e' un buon segno, ma le prospettive per questa estate restano poco favorevoli, almeno rispetto agli anni scorsi, in quanto prevediamo un significativo decremento delle presenze a causa dell'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Coronavirus. Vi è difficoltà a raggiungere la Puglia per mancanza di collegamenti aerei - rimarca Francesco Caizzi - e comunque io non riesco a dare colpe a qualcuno, né alla politica, ne ad altri, perché in questo momento chi vorrebbe andare in vacanza e' prudente e guarda con attenzione l'evolversi della situazione sanitaria. C'è una grande esigenza di sicurezza".