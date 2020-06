Regionali 2020, Pd Puglia: «Emiliano scelto con percorso partecipato»

BARI - «Il PD Puglia ribadisce ancora una volta che il percorso che ha portato alla designazione di Michele Emiliano come candidato del centrosinistra alla Presidenza della Regione Puglia è stato lungo, meditato e partecipato. Le primarie di gennaio erano naturalmente aperte anche a Italia Viva e al Movimento 5 Stelle, che si sono però rifiutati di prenderne parte». Lo afferma in una nota il segretario del Pd Puglia, Marco Lacarra.

«Il tentativo costante di delegittimare tale percorso - aggiunge - e gli strumenti democratici che lo caratterizzano è assurdo e scorretto. Il centrosinistra ha scelto il suo candidato mesi fa e da allora, mediante il tavolo politico della coalizione, sta coordinando il lavoro sul programma, sulla campagna elettorale e sulle liste per il Consiglio regionale. Peraltro si tratta di una coalizione ampia e coesa, che ha come unica priorità la Puglia: quello straordinario laboratorio politico avviato 15 anni fa che non può fermarsi proprio adesso».