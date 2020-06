Coronavirus Italia, 122 nuovi casi e 18 morti nelle ultime 24 ore

Si mantiene stabile la curva epidemica in Italia: oggi (dati aggiornati alle ore 17) si registra un incremento di 122 casi totali, che complessivamente raggiungono quota 238.833. Continua a calare intanto il numero degli attualmente positivi, ora 19.573, precisamente 1.064 in meno rispetto al dato di 20.637 rilevato 24 ore fa. Il numero dei morti sale a 34.675 dai 34.657 decessi comunicati alla stessa ora lunedì 22 giugno. Sono quindi 18 i deceduti nell’ultimo giorno. I guariti aumentano di 1.159 unità, da 183.426 a 184.585.

Dei 19.573 attualmente positivi – comunica la Protezione Civile – 1.853 risultano ricoverati con sintomi (ieri alla stessa ora erano 2.038), ci sono poi 115 pazienti in terapia intensiva (ieri 127) e 17.605 persone in isolamento domiciliare (ieri 18.472)

Per quanto riguarda il numero di individui controllati, oggi sono stati testati 23225 casi (contro i 40485 tamponi effettuati) . Si tratta di un positivo ogni 190 persone, ovvero 0,5%. Per quanto riguarda il numero di tamponi, oggi sono stati fatti 40485 test (ieri 28972). Il rapporto tra tamponi fatti e casi individuati è di 1 malato ogni 331,8 tamponi fatti, il 0,3%. Negli ultimi giorni questo valore è stato in media del 0,5%.