Regionali, nasce lista Puglia solidale e Verde a sostegno Governatore

Si chiama «Puglia solidale e Verde» ed è la nuova lista elettorale che si presenterà in Puglia alle prossime regionali, a «sostegno di Michele Emiliano». Lo hanno sottolineato - presentandola questa mattina in videoconferenza - i quattro rappresentati della lista, formata da Sinistra Italiana, Europa Verde Puglia, Psi e il movimento La Forza della Puglia. Alla videoconferenza hanno partecipato Mimmo Lomelo, Viviana Guarini, Valentina Lovecchio e Gano Cataldo.

«Non è più ammissibile - ha detto Cataldo - che la Puglia sia l'ultima Regioni in Italia a non aver ancora modificato la legge elettorale, prevedendo la doppia preferenza di genere. Serve una presa di coscienza». «Non è una accozzaglia di liste - ha aggiunto Guarini - ma un insieme di donne e uomini che da anni lavorano sul territorio per la Puglia».

Lomelo, rispondendo ad alcune domande, ha detto: «puntiamo a superare la soglia di sbarramento» e «il Piano casa - ha aggiunto - lo abbiamo contestato e bocciato, e continueremo a farlo, perché prima viene la tutela del territorio». Infine, alla domanda se tra i capilista ci saranno donne, Guarini ha risposto che «è un tema di secondaria importanza, non è questo il punto a fare la differenza. La strada è quella della doppia preferenza di genere», ha concluso