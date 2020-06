Basket, Brindisi da ricostruire: Vitucci vuole garanzie

È un periodo da colpi di scena per il campionato cestistico di Lega A. Ultimo in ordine di tempo l’uscita di coach Giammarco Pozzecco dalla Dinamo Sassari. Intanto iscritte al campionato sia la Virtus Roma che la Vuelle Pesaro, in dubbio fino all’ultimo momento. Il primo campionato professionistico non vedrà ai nastri di partenza la Vanoli Cremona e Pistoia, quindi girone unico a 16 squadre con inizio delle competizioni il 27 settembre, a porte chiuse o con capienza limitata.

New Basket Happy Casa Brindisi praticamente tutta da rifare dopo qualche contrarietà inattesa. Certo Adrian Banks fuori dal club per sua scelta nonostante la proposta di un triennale davvero oneroso per il club del presidente Nando Marino. Ha invece accettato un contratto biennale della Fortitudo Bologna, con clausa di rescissione prevista per il secondo anno a vantaggio della società bolognese! Happy Casa di coach Frank Vitucci senza Martin, Stone, Sutton. Quindi situazione tutta da rivedere partendo dalle certezze del duo Thompson-Gaspardo. La dirigenza brindisina prova a trattenere il folletto Brown, al momento solo tentativi, come pure ritarda la conferma del playmaker Alessandro Zanelli. All’uscita di Luca Campogrande sicuro il tesseramento dell’esterno Riccardo Visconti, proveniente dal Mantova di serie A2, prodotto del vivaio Reyer Venezia. Nei fatti un mercato giocatori davvero ingarbugliato per i responsabili della New Basket, certamente con risoluzioni all'altezza del club pugliese.

Nel girone Est di serie A2 la Cestistica San Severo. Il club dauno ha riconfernato il tecnico Lino Lardo, il play under Michele Antelli, quasi fatta per il capitano Emidio Di Donato, pronto alla quarta stagione consecutiva in giallonero. Sfumate le trattative per Marco Laganà, ottimo giocatore in regia, e Stefano Rossi. In fase di studio altre possibilità per la disputa di un torneo senza problematiche negative.

In serie B, secondo campionato nazionale non professionistico, in aumento le presenze delle formazioni pugliesi. Difatti, come noto, il Cus Jonico Taranto del tecnico Davide Olive ha acquisito il diritto sportivo di serie B del Chieti, a sua volta in A2 al posto del Montegranaro. La società tarantina ha tesserato il play Nicolas Stanic, ex San Severo, mentre le trattative in via di definizione interessano il pivot Fernando Mateone, proveniente dal Sant’Antimo, e l’ala Bruno Duranti nella scorsa stagione a Palermo, scuola Stella Azzurra Roma. Cus Jonico nel girone D con Lions Basket Bisceglie, Olimpia Bawer Matera, Edil Frata Nardò, Adriatica Industriale Corato, Tecno Switch Ruvo di Puglia. Oltre Taranto hanno acquisito diritti di serie B Reggio Calabria e Catanzaro, con evidente spinta alla pallacanestro meridionale. Nardò sempre guidato da Gianluca Quarta, riconferme possibili per Visentin, Coviello, Burini.

Sono comunque in piena evoluzione gli scenari legati ai vari campionati. Bene ha fatto la federazione a prorogare al 31 luglio i termini per le iscrizioni senza penalizzazioni. Evidentemente altre novità arriveranno nelle voci acquisizioni, ripescaggi, rinunce, autoretrocessioni. Quindi date e calendari tutti da verificare, subordinati all’emergenza pandemica che richiede pulizia in continuità e la sanificazione degli impianti di gioco insieme ad altre istanze. La pallacanestro italiana prepara con cautela l’entrata nel nuovo contesto del Paese. Una prima da valutare senza trascurare le restrizioni imposte e da rispettare. Non sarà agevole per numerose società.