Puglia, ambulanti e giostrai lasciati soli nel baratro

BARI - Con l’annullamento di circa 600 eventi in tutta la Puglia da marzo a settembre, sagre, feste patronali, fiere e concerti, 6mila ambulanti sono nel «baratro delle difficoltà economico finanziaria». Lo denunciano l'associazione mercanti in piazza (Amp), l’associazione nazionale ambulanti» (Ana), l’associazione pizzicati del Salento (Apds) e l’associazione nazionale esercenti spettacoli viaggianti (Agis) in una lettera indirizzata alla prefetta di Bari, Antonia Bellomo, nella quale chiedono un incontro e annunciano una «manifestazione pacifica» di protesta per il giorno 16 giugno, dalle 8 alle 14, in piazza Prefettura a Bari.

«E' ormai consolidato che la grave situazione emergenziale del nostro Paese ha messo in ginocchio l’intera nazione. La nostra categoria - scrivono - ha subito, sta subendo e subirà ancora per molti mesi una emergenza ancora più grave. Parliamo di tanti piccoli operatori che operano esclusivamente nelle feste patronali, nelle sagre e fiere, in eventi e concerti. Tanti piccoli commercianti, artigiani, somministratori di alimenti e bevande, artisti di strada, giostrai, che grazie ai circa 600 eventi organizzati nella nostra regione da marzo a ottobre riuscivano ad avere un tenore di vita annuale dignitoso per sé e per le proprie famiglie. Alcuni di questi operatori tramandano la loro attività da tre generazioni».

Attività che «sono in seria difficoltà economico-finanziaria e con forti incertezze future», lamentando che mentre «eventi, fiere e sagre sono considerati causa di assembramenti e potenziali focolai di diffusione dell’epidemia», invece «le zone turistiche stracolme di gente non lo sono». Accusano la politica di «indifferenza» con «annunci di riaperture di feste e tavoli tecnici che hanno portato da ormai tre mesi la categoria dell’indotto delle feste in ansia sul proprio destino».