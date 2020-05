Coronavirus in Puglia, 4 nuovi casi su 1.860 test e altri 4 decessi

BARI - Prosegue la discesa della curva dei contagi da Covid-19 in Puglia anche se si registrano altre 4 vittime nelle ultime 24 ore.

Secondo i dati aggiornati dal direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, infatti, sono stati effettuati nella regione Puglia 1.860 test per l'infezione da Covid-19 e sono risultati positivi 4 casi, così suddivisi: 2 nella Provincia di Bari e 2 nella Provincia di Foggia. Purtroppo, sono stati registrati altri 4 decessi: 3 in provincia di Bat, 1 in provincia di Bari.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 118.652 test. Sono 2.813 i pazienti guariti. 1.177 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.494 così divisi: 1.483 nella Provincia di Bari 380 nella Provincia di Bat 651 nella Provincia di Brindisi 1.155 nella Provincia di Foggia; 515 nella Provincia di Lecce; 281 nella Provincia di Taranto; 29 attribuiti a residenti fuori Regione.

Intanto arriva anche l'invito del professore Pierluigi Lopalco, epidemiologo a capo della task force pugliese per l’emergenza coronavirus a partecipare allo studio di sieroprevalenza dell’Istat.