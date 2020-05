Puglia, ecco «Start», la misura da 125 milioni per partite Iva e professionisti

Si chiamerà 'Start' (Sostegno al reddito per la ripartenza) la nuova misura straordinaria ideata dalla Regione Puglia a beneficio dei lavoratori autonomi e dei professionisti a basso reddito, che sono in difficoltà a causa della pandemia. Un sostegno - evidenzia la Regione - a fondo perduto, finanziato con 125 milioni di euro, nell’ambito della nuova manovra economica anti Covid-19, così come modificata e approvata oggi in Giunta, e messa a punto dalla Regione attraverso la riprogrammazione dei fondi europei (per un totale di 750 milioni di euro).

«Una boccata di ossigeno concreta per circa 60mila pugliesi la cui soglia reddituale è sotto i 20mila euro - commenta il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano - una misura inedita e importante che caratterizza l’impianto della manovra socioeconomica del governo regionale. La nostra attenzione si è soffermata soprattutto su tre importanti livelli: le fragilità assolute, le partite Iva, i professionisti a basso reddito dimenticati (complessivamente in ambito sociale sono stati stanziati 141 milioni di euro) e le imprese». «In questo modo - conclude Emiliano - possiamo dire che nessuno è stato lasciato da solo».