Cerignola, furti e spaccio 13arresti per associazione a delinquere

CERIGNOLA - Una vasta operazione anticrimine è in corso dalle prime luci dell'alba nel territorio di Cerignola da parte dei poliziotti della squadra mobile della Questura di Foggia e degli agenti del commissariato di Cerignola che stanno eseguendo una ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 13 soggetti cerignolani.

In otto sono in carcere, cinque invece ai domiciliari. Gli indagati fanno parte di tre distinti gruppi criminali. Un primo è accusato di spaccio di sostanze stupefacenti, soprattutto hashish, proprio nel comune di Cerignola; un secondo, invece, di furti d’auto con il cosiddetto cavallo di ritorno. Ed infine, un terzo, di furti nei capannoni commessi non solo nel territorio cerignolano, ma anche al Nord Italia.

Maggiori dettagli saranno forniti nel corso della conferenza stampa che si terrà in mattinata alla presenza del procuratore capo di Foggia Ludovico Vaccaro e del capo della squadra mobile Antonio Tafaro