Puglia, riprendono i tirocini formativi nelle aziende

Da oggi in Puglia possono riprendere anche le attività di tirocinio extracurriculare nell’ambito dei settori economici e produttivi. Lo stabilisce l'ultima ordinanza firmata ieri sera dal governatore pugliese, Michele Emiliano. A marzo, con l’emergenza Coronavirus, tutti i tirocini in azienda e fabbriche erano stati sospesi: da oggi l'attività può riprendere, a patto che al tirocinante vengano applicati gli stessi protocolli di sicurezza definiti a livello nazionale e regionale, previsti per il comparto e il luogo di lavoro dove si realizza l’attività formativa.

Leggi l'ordinanza