Regione Puglia, blitz Gdf su appalti e Consorzi di bonifica: arresti e interdizioni (anche dg Innovapuglia)

Blitz della Guardia di Finanza questa mattina a Bari nell'ambito di una inchiesta della Procura sugli appalti alla Regione e sui Consorzi di bonifica: almeno una dozzina le misure cautelari emesse dal gip del tribunale barese: interdizione di 12 mesi per il commissario straordinario dei Consorzi di bonifica, Ninni Borzillo e per il direttore generale di Innovapuglia, Alessandro Di Bello. In mattinata sono state eseguite perquisizioni dalla Gdf alla presenza di uno dei magistrati inquirenti nella sede del Consorzio (nella foto).

Notizia in aggiornamento