Coronavirus in Italia, cresce curva contagi (+875) e 153 vittime: numero più basso dal 9 marzo

Sono 153 decessi per coronavirus avvenuti in Italia nelle ultime 24 ore mentre sono 2.605 i guarirti nello stesso arco di tempo. Sono questi i dati che emergono dal bollettino quotidiano della Protezione civile.

In totale dall'inizo della pandemia , in Italia sono 224.760 i casi positivi di coronavirus (+875 rispetto a ieri), di cui 122.810 guariti (+2.605) e 31.763 deceduti (+153 nelle ultime 24 ore).

Dei contagiati attuali 59.012 sono in isolamento domiciliare perché asintomatici o con pochi sintomi, 10.400 sono ospedalizzati e 775 (-33) sono ricoverati in terapia intensiva, numero questo che segna ancora una discesa dall'inizio dell'epidemia.

Le regioni più colpite sono Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna. I tamponi effettuati finora sono in totale 2.944.859 di cui 69.179 nelle ultime 24 ore.

Nel dettaglio, riferisce la Protezione Civile, i casi attualmente positivi sono 27.679 in Lombardia, 10.702 in Piemonte, 5.852 in Emilia-Romagna, 4.162 in Veneto, 2.943 in Toscana, 2.533 in Liguria, 4.022 nel Lazio, 2.657 nelle Marche, 1.710 in Campania, 2.104 in Puglia, 345 nella Provincia autonoma di Trento, 1.659 in Sicilia, 680 in Friuli Venezia Giulia, 1.423 in Abruzzo, 343 nella Provincia autonoma di Bolzano, 81 in Umbria, 415 in Sardegna, 75 in Valle d'Aosta, 474 in Calabria, 215 in Molise e 113 in Basilicata.