Puglia, stabile il numero dei contagi: 30 casi, la più colpita la provincia di Bari. Si torna a morire: 5 decessi

Resta stabile il trend dei contagi in Puglia. Anche oggi, 27 nuovi infettati sulla base del bollettino regionale diffuso dal Dipartimento della salute. Il nuovo dato dei positivi emerge dai 1.756 test eseguiti in 24 ore e sono così suddivisi nelle varie province: 22 nella Provincia di Bari; 1 a Brindisi, 1 a Lecce e tre a Foggia.

Dopo un giorno di decessi pari a zero oggi il bollettino registra 5 vittime: 2 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 1 in provincia di Bat, portando così a 448 il numero dei deceduti e facendo superare al 10% (10,4%) l'indice di letalità.

Cresce il numero dei guariti che tocca quota 1.1.96 mentre i casi attualmente positivi sono 2.669. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.313 così divisi: 1.413 nella Provincia di Bari; 381 nella Provincia di Bat; 605 nella Provincia di Brindisi; 1.111 nella Provincia di Foggia; 504 nella Provincia di Lecce; 270 nella Provincia di Taranto; 28 attribuiti a residenti fuori regione; 1 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia.