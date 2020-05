Coronavirus in Italia, superati i 30mila morti: oltre 99mila i guariti

Sono ancora 87.961 le persone attualmente positive al Coronavirus in Italia. Ma il numero di coloro che hanno sconfitto il Covid-19 è finalmente superiore a quello dei malati: sono 99.023 infatti i guariti, mentre i decessi sono sono saliti a 30.201 secondo gli ultimi dati forniti dalla Protezione Civile nel consueto bollettino.

IL BOLLETTINO - Sono 87.961 (-1.663) le persone attualmente positive al Covid-19 in Italia, 30.201 (+243) i decessi e 99.023 (+2.747) i guariti, per un totale di 217.185 (+1.327) casi: è quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano diffuso dalla Protezione Civile inerente all’epidemia di Coronavirus nel nostro Paese. Dei 87.961 attualmente positivi, 14.636 (-538) sono ricoverati in ospedale, 1.168 (-143) necessitano di cure nei reparti di terapia intensiva, mentre 72.157 (-982) sono in isolamento domiciliare. Continua dunque il decremento delle persone attualmente positive e l’aumento di quelle guarite. Rispetto alla giornata di ieri, infatti, sono 1.663 (ieri erano -1904) le persone in meno tra gli attuali positivi, mentre oggi si registrano 2.747 guariti (ieri erano stati 3.031). In linea, purtroppo, il numero dei morti. Anche oggi si registrano, infatti, 243 morti (ieri erano stati 274), che portano il totale dei decessi a superare la quota di 30mila morti. Si conferma, trend ormai consolidato da settimane, il decremento sia degli ospedalizzati che dei ricoverati nei reparti di terapia intensiva. Per quanto riguarda gli ospedalizzati, infatti, oggi si registra un -538 (ieri erano -595), mentre il numero dei ricoverati nelle terapie intensive scende di 143 unità (ieri erano stati -94). Calano anche gli isolamenti domiciliari: -982 oggi, ieri -1.287. Per quanto riguarda i tamponi, invece, oggi sono stati effettuati 63.775 test a fronte dei 70.359 di ieri e dei 64.263 dell’altro ieri.