Coronavirus Puglia, solo 11 contagi su quasi 2mila tamponi: 2 i decessi. Focolai in Rsa: primi esposti in Procura

BARI - Continuano a calare i contagi in Puglia: secondo i dati della Regione sul coronavirus sono 11 i nuovi casi con 1.928 tamponi effettuati e registrati per il 7 maggio (la percentuale è dello 0,57%). Salgono i guariti che arrivano alla cifra totale di 1.080 (altri 76 in più rispetto a ieri). Due soli i decessi registrati nel bollettino, uno in provincia di Bari e uno nella Bat: la somma da inizio emergenza è di 443.

I nuovi casi registrati oggi sono così suddivisi: 5 in provincia di Bari, 5 nel Foggiano e uno nel Leccese. Nessun nuovo caso registrato per Bat, Brindisi e Taranto. Altra discesa degli attualmente positivi (casi totali meno guariti e deceduti) oggi a 2.733. Anche i ricoverati totali continuano a calare, da 390 a 382. I pugliesi in isolamento domiciliare sono 1.835.

Dall’inizio dell’emergenza in Puglia sono stati effettuati 74.724 test per un totale di 4.256 casi rilevati.