Puglia: diminuiti i posti Covid, ma gli ospedali non riaprono

I due ospedali covid privati (Villa Giovanna di Conversano e Anthea di Bari) hanno già chiuso le porte nel weekend. Il «Miulli» di Acquaviva ha disattivato un intero piano speciale con 10 posti di terapia intensiva e 82 di subintensiva. Anche i «Riuniti» hanno diminuito i letti destinati all’epidemia, cosa che faranno in settimana pure a Brindisi e Lecce. Ma per il ritorno alla normalità, con la riapertura dei ricoveri ordinari e degli ambulatori, serve ancora tempo: non prima della prossima settimana, forse addirittura il 18.

Continua a leggere a pagina 6 dell'edizione cartacea o sulla nostra edicola digitale