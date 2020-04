Giornali gratis online, Telegram blocca 20 canali dopo inchiesta Procura

Telegram ha bloccato 20 canali attraverso i quali venivano diffuse illecitamente decine di migliaia di copie pirata di giornali, riviste e libri. Lo ha comunicato il gestore dell’applicazione di messaggeria istantanea con una mail firmata 'Telegrama DMCA', inviata alla Procura di Bari, dopo che ieri la Gdf ha eseguito il sequestro preventivo d’urgenza di quei canali, ipotizzando i reati - a carico di persone da identificare - di riciclaggio, ricettazione, accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, furto e violazione della legge sul diritto d’autore.

Rispetto ai canali individuati dalla Procura, manca quello dal nome «Edicola Settimanali», con 1.049 utenti, che Telegram comunica di non aver trovato, forse perché già rimosso.

Secondo il procuratore aggiunto di Bari Roberto Rossi, che coordina l’inchiesta aperta dopo la denuncia di Fieg e Agcom, questo sistema di pirateria digitale avrebbe causato al settore dell’editoria danni per 670 mila euro al giorno (250 milioni di euro all’anno). Il provvedimento di sequestro è stato notificato a cinque indirizzi mail riconducibili ai rappresentanti legali della società, con sede a Dubai, che gestisce Telegram. Da uno di questi indirizzi è arrivata la risposta in inglese.

Nel testo della mail che Telegram ha inviato alla Procura di Bari sono elencati i venti canali oscurati su richiesta della magistratura barese. Si tratta di «eDiCoLA_luXuRiOsA» con 196.027 utenti, «RIVISTE ITALIANE» (27.171 utenti), «Riviste 24 Edicola» (2.810 utenti), «Riviste Oggi» (7.725 utenti), «solo riviste mensili» (2.859 utenti), «Giornali» (1.643 utenti), "LIBRI UNIVERSITARI PDF» (22.315 utenti), «LIBRI PDF Gratis" (48.104 utenti), «EDICOLA-FREE» (4.052 utenti), «GIORNALI E RIVISTE» (9.539 utenti), «Libri universitari» (9.309 utenti), "EbookDoe» (51.893 utenti), «QUOTIDIANI-LIBRI-RIVISTE ITALIA" (1.199 utenti), «GIORNALI RIVISTE - GRATlS ITALIANE» (24.923 utenti), «Il Giornalaio «Moderno» (21.694 utenti), «LIBRI ITALIA» (7.921 utenti), «GIORNALI ITALIANI» (4.006 utenti), "Quotidiani l@OTInews» (3.188 utenti), «Quotidiani e mensili" (1.636 utenti), «Libri in italiano gratis» (1.049 utenti).

Proseguono le indagini per identificare gli autori dei reati ipotizzati. «L'applicazione Telegram risulta sviluppata dalla Telegram LLC con sede in Dubai, società nota per proteggere i dati e la privacy degli utenti» ha spiegato la Procura e, per questo, «allo stato attuale non sono identificabili gli amministratori dei singoli canali».

MENO MALE CHE C'È UN GIUDICE A BARI (di Giuseppe De Tomaso) - Cosa succederebbe se un tale ogni giorno andasse in un supermercato, rubasse tutto ciò che trova e lo distribuisse a chi capita o a chi dice lui? Come minimo scatterebbe la caccia all’uomo più massiccia e imponente dai tempi «d’oro» del bandito Vallanzasca.

Con i giornali finora non è andata così, nonostante le denunce fatte da tempo, a iniziare da questo giornale. Molti predatori seriali hanno saccheggiato le edicole digitali piazzandole «gratis» sulla Rete nella sostanziale indifferenza di chi avrebbe dovuto agire subito, senza la minima esitazione. Non si è mossa la classe politica, che avrebbe dovuto regolamentare il traffico in Rete, così come aveva fatto per tutti gli altri strumenti della comunicazione. Non si sono mossi gli organi di controllo, anche a causa della difficoltà di incastrare pirati con domicilio estero. Non hanno aperto gli occhi nemmeno i detrattori del cosiddetto liberismo selvaggio, eppure il web è l’unico settore in cui dilaga (sul serio, non per immaginazione) il liberismo selvaggio. Ma nelle vicende della Rete, guai a intervenire, guai a mettere qualche paletto. Si rischia la crocifissione. Si rischia di passare per imbavagliatori.

Ringraziamo la procura di Bari che si è mossa e che ha acceso più di un faro sulla Razza Predona che massacra i giornali rubando il prodotto di chi li fa. Speriamo che il «sequestro preventivo d’urgenza» firmato dal procuratore aggiunto Roberto Rossi possa voler dire l’inizio della fine per tutti i ladri dei giornali.