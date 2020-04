Coronavirus, 42 nuovi casi (2% campioni), ma alcuni focolai rallentano discesa. Altri 11 morti

La curva è in discesa, ma fino a quando ci saranno focolai raggiungere quota zero sarà una piccola impresa. Oggi 42 nuovi positivi nel bollettino quotidiano della Regione portando il progressivo a 3.881: il dato di queste ultime 24 ore si ricava dai 2.062 test (52.472 dall'inizio dell'emergenza) che sono stati effettuati nei laboratori regionali e che circoscrivono al 2% il numero dei casi. In tutta la Puglia, invece, gli attualmente positivi (dunque ancora malati, al netto di morti e guariti), sfiorano le 3mila unità (2.933 per l'esattezza) mentre continua la discesa dei ricoveri e l'aumento dei guariti, rispettivamente attestati a 547 (in ospedale) e 565 le persone che sono uscite dal tunnel.

Non si arresta, invece, il numero dei decessi e oggi si registrano altre 11 vittime di cui 7 in provincia di Bari, 1 in provincia Brindisi, 2 in provincia Foggia, 1 in provincia di Lecce. Il numero dei morti tocca così quota 383 con un indice di letalità che ormai ha raggiunto circa il 10%.

I nuovi 42 casi positivi di oggi sono così suddivisi: 21 nella Provincia di Bari; 1 nella Provincia Bat; 5 nella Provincia di Brindisi; 13 nella Provincia di Foggia; 0 nella Provincia di Lecce; 2 nella Provincia di Taranto. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 3.881 così divisi: 1.268 nella Provincia di Bari; 361 nella Provincia di Bat; 535 nella Provincia di Brindisi; 969 nella Provincia di Foggia; 466 nella Provincia di Lecce; 253 nella Provincia di Taranto; 27 attribuiti a residenti fuori regione; 2 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia.

Al di là di alcuni casi isolati - come ad esempio l'azienda di lavorazione carni a Palo del Colle, in provincia di Bari, dove ci sono decine di contagiati (ad oggi 66)- resta il nodo delle case di riposo. Sono 600 gli ospiti delle Rsa pugliesi risultati positivi ai tamponi per diagnosticare il coronavirus: il dato ufficiale è stato comunicato oggi dal direttore del dipartimento Salute, Vito Montanaro, durante le audizioni in III commissione consiliare.

«La Regione - ha detto Montanaro - sta svolgendo il controllo su tutte strutture residenziali e non residenziali, e i soggetti positivi sono circa 600 su oltre 10 mila persone». Montanaro ha anche comunicato che si «sta lavorando al ritorno all’interno delle Rsa dei pazienti dimessi dagli ospedali».

Per quanto riguarda invece l’attivazione delle Usca, le Unità speciali di continuità assistenziale che saranno impegnate nell’assistenza domiciliare dei pazienti Covid, Montanaro ha spiegato che i ritardi sono stati dovuti alla mancanza del reperimento dei dispositivi di protezione individuale. Infine, sulla questione dei tamponi da effettuare sul personale sanitario degli ospedali, il direttore di dipartimento, dopo aver evidenziato che attualmente sono 12 i laboratori attivi e che sono al vaglio istanze da parte di laboratori privati accreditati, ha chiarito che la Regione non ha bloccato o sospeso l’attività, ma precisato che il tampone va fatto secondo le indicazioni.