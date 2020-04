Papa Francesco dona respiratori per il suo onomastico: 2 al «Fazzi» di Lecce

LECCE - Ricorre oggi per la Chiesa la festa di San Giorgio Martire, giornata nella quale si festeggia l’onomastico di Jorge Mario Bergoglio, papa Francesco. E nell’occasione, anziché ricevere doni, il Pontefice ne ha voluto fare uno: la consegna di respiratori e di materiale sanitario quindi mascherine, occhiali protettivi per i medici e gli infermieri, tute per le terapie intensive. A beneficiarne saranno alcuni ospedali: quello della città di Suceava, in Romania, focolaio di coronavirus nel Paese, dove sono attesi cinque respiratori di ultima generazione; altri due andranno all’ospedale di Lecce, in Italia, e tre a Madrid, in Spagna.

I due ventilatori polmonari e i dispositivi di protezione individuali donati da Papa Francesco e destinati all’ospedale Vito Fazzi di Lecce sono stati consegnati in piazza Duomo all’arcivescovo di Lecce, monsignor Michele Seccia, dal cardinale Konrad Krajewski, elemosiniere apostolico. Presente alla cerimonia anche il direttore generale dell’Asl di Lecce Rodoldo Rollo.

«Un segno bellissimo che cade in questo giorno particolare nel quale il Santo Padre non riceve un regalo ma lo dona agli altri»: così il cardinale Konrad Krajewski, elemosiniere apostolico, raccontando a Vatican News dell’imminente consegna che definisce «un abbraccio del Papa in una situazione difficile per tutto il mondo».