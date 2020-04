Psr Puglia, operativa App per smartphone e tablet

BARI - È disponibile nell'App Store e nel Google Play Store la nuova App gratuita per smartphone e tablet che illustra le opportunità e le novità del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Puglia.

«L'App, facile da usare e destinata a tutti coloro che necessitano di essere costantemente informati sul Psr Puglia - sottolinea Rosa Fiore, Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia - è la prima in Italia ad essere stata rilasciata in maniera definitiva per l'installazione su dispositivi iOs e Android. Questo strumento si affianca all'operatività del sito www.psr.regione.puglia.it, assicurando il flusso di informazioni e comunicazioni relative ai bandi del Psr. L'app PSR-Puglia 2014-2020 consente a coloro che la utilizzano non solo di avere sempre sotto controllo le determinazioni dell'Autorità di Gestione e tutte le notizie del Programma di Sviluppo Rurale e delle sue 14 misure, ma anche di scegliere, in base alle proprie preferenze, di poter ricevere notifiche specifiche sulle news relative alle diverse sottomisure e sui singoli bandi, smarcando l'icona del campanello nella pagina di riferimento. Disponibile anche il form dedicato alla richiesta di informazioni e un glossario in italiano e inglese».