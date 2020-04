Coronavirus, sottoporre a tamponi forze di polizia: l'appello dei sindacati

«Facciamo appello alla sua autorità, chiedendole di sottoporre al test dei tamponi Covid-19, tutto il nostro personale che presta servizio nella Regione. Inoltre le chiediamo di poter destinare ai Finanzieri pugliesi un congruo numero di mascherine, possibilmente che rispettino i requisiti di contenimento FFP2/FFP3».

Èl’appello rivolto al presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, dai segretari regionali di Sim Guardia di Finanza Alessandro Scarciglia, di Sim Carabinieri Antonio Taurino e di Sap-Polizia di Stato Francesco Pulli. «I colleghi in trincea - aggiungono - hanno più degli altri il dovere e l’obbligo di operare per tutelare la sicurezza di tutti i cittadini, ma non sono immuni al contagio. Purtroppo possiamo contare solo su limitati dispositivi di protezione, il che ci priva della necessaria sicurezza personale esponendoci, in caso di contagio, a mettere in quarantena intere articolazioni e arrecando grave pregiudizio alle essenziali funzioni da noi svolte, senza contare - puntualizzano ancora - che a queste condizioni costituiamo veicolo di contagio e diffusione del virus anche presso le nostre famiglie».

Secondo i referenti del Sim (Sindacato italiano militari) Carabinieri e Guardia di finanza e del Sindacato autonomo di Polizia (Sap), appare «fondamentale adottare le dovute tutele nei confronti di tutto il personale anche effettuando un continuo monitoraggio dei colleghi, isolando i soggetti asintomatici positivi, veicolo di trasmissione più subdolo e invisibile della pandemia».