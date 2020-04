Puglia, sospesi esami sanitari e ricoveri sino al 13 aprile

BARI - Il dipartimento Salute della Regione Puglia ha prolungato sino al 13 aprile 2020 la sospensione di alcune attività e servizi ospedalieri e ambulatoriali.

In particolare, sono sospesi i ricoveri programmati sia medici che chirurgici, le visite ambulatoriali ospedaliere e territoriali non urgenti, gli esami strumentali diagnostici e operativi non urgenti, il day service, la diagnostica di laboratorio per esterni non urgenti, l’attività delle commissioni mediche per l'accertamento delle invalidità civili, della cecità e del sordomutismo; gli screening oncologici programmati sino al 3 aprile, attività ginecologiche, corsi di accompagnamento alla nascita, nuovi inserimenti e ricoveri nelle strutture residenziali extraospedaliere sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, nuovi inserimenti nelle strutture semiresidenziali sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali. È stabilito divieto di accesso a visitatori e/o familiari e rispetto delle distanze minime di sicurezza.

Sono garantiti ricoveri urgenti e non differibili provenienti dal pronto soccorso, ricoveri di persone con patologie oncologiche ed ematologiche, screening oncologici di secondo livello in tutti i casi di esito positivo al primo livello, previo triage telefonico al fine di accertare le condizioni di salute, ritiro del campione da parte delle Asl per il controllo di secondo livello del colon retto.

Chi ha ricevuto l’invito a ritirare il kit per l’esame del sangue occulto può recarsi nella farmacia più vicina. Sono garantite anche le prestazioni di dialisi, prestazioni oncologiche-chemioterapiche, radioterapia, Pet/Tac, visite specialistiche per rinnovi piani terapeutici nei casi previsti, attività dei centri vaccinali, solo previa prenotazione anche telefonica e con un solo accompagnatore, assistenza domiciliare integrata per i soggetti già presi in carico e per le nuove attivazioni previo triage telefonico.