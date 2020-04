Il caro spesa in tempo di Coronavirus: qualcuno specula? Segui e partecipa alla nostra diretta live alle 19.15

Ma quanto ci costa il carrello della spesa in tempo di Coronavirus? Al fruttivendolo o al supermercato, lo scenario è sempre lo stesso: prezzi da capogiro di frutta e verdura, superiori anche del 20, 30 o 50% rispetto alla quota in periodo normale. In questo momento in cui i soldi scarseggiano e c’è un richiamo a un senso di responsabilità, quei beni ritenuti di prima necessità registrano un picco. Una coincidenza? O forse qualcuno specula?

Per capire cosa sta accadendo, Nicola Pepe, capo servizio della Redazione on line de La Gazzetta del Mezzogiorno, ne parlerà stasera, alle 19.15, nella rubrica #diciamolatutta in diretta live sulla pagina Facebook de La Gazzetta del Mezzogiorno (e sul nostro sito), con alcuni protagonisti della filiera: il presidente della Coldiretta Puglia, Sabino Muraglia; il rappresentante dell’Assogrossisti Bari, Giovanni Calabrese; e l’amministratore del gruppo Gm supermercati e Rosso Tono Super gourmet, Jerry Marino.

Chi vorrà, potrà partecipare formulando alcune domande in diretta.