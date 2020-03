Corato, Gruppo Casillo bonus di 500 euro ai dipendenti

CORATO - Gratitudine e riconoscenza nei confronti dei propri dipendenti. Per questo il Gruppo Casillo di Corato, in questo periodo di emergenza, ha previsto un bonus straordinario di 500 euro che sarà erogato nel mese corrente ai suoi lavoratori.

«Stiamo vivendo un periodo di enorme difficoltà, sia come singoli che come comunità di lavoratori - spiegano - e, ogni giorno, dovendo garantire la disponibilità di farina, pane, pasta a tutta la comunità nazionale, affrontiamo continue sfide per riuscire a mantenere immutata l’operatività di tutti i nostri siti produttivi presenti in nove regioni d’Italia, anche nelle zone più severamente colpite dall’emergenza sanitaria. La nostra dimensione e la nostra presenza su tutto il territorio nazionale ci caricano di grande responsabilità. Il nostro apporto è fondamentale per assicurare al Paese tranquillità in tema di disponibilità di beni primari».

«Per questo motivo, abbiamo deciso di testimoniare la nostra gratitudine e riconoscenza - sottolinea Francesco Casillo, Presidente della società – alle nostre donne ed ai nostri uomini, che negli stabilimenti produttivi, nella logistica e nell’area qualità sono fisicamente presenti e con un impegno professionale, ma soprattutto civile, assicurano la continuità e puntualità delle forniture. La dedizione all’Azienda, la consapevolezza del ruolo a cui siamo chiamati ed il rispetto delle misure di sicurezza condivise ci permetteranno di superare questo terribile momento».