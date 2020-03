Bari, tamponi per tutti? Emiliano «Impossibile, i reagenti non sono sufficienti»

BARI - «Tamponi per tutti non si possono fare, non ci sono reagenti sufficienti, nemmeno nelle regioni del Nord. Quindi raccontare questa cosa e scatenare il panico nella popolazione è un errore gravissimo. I reagenti sono contingentati».

Lo ha detto il governatore pugliese Michele Emiliano che ha ribadito la necessità per la Puglia di disporre di mascherine, tute, occhialini, guanti per gli operatori sanitari, e di 220 ventilatori. «Abbiamo bisogno di dispositivi di protezione individuale - ha detto - che sono diventati un bene strategico. Serve una equa distribuzione per evitare che le speculazioni colpiscano la salute del governo e dei cittadini. Il governo fa pessima figura quando non riesce a trovare elementi semplici come le mascherine». «E poi - ha aggiunto - ci servono 200 ventilatori, se riusciamo ad avere Dpi e ventilatori vinciamo la battaglia. Ci sono stati disguidi nella distribuzione dei Dpi gravissimi. Non stiamo chiedendo carri armati ma mascherine».