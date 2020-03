Coronavirus in Puglia, 675 i contagiati e 29 i morti in totale: 94 nuovi casi positivi e altri 3 decessi. Tutti i dati per provincia

Continua l'emergenza Covid 19. Oggi in Puglia si sono registrati tre nuovi decessi legati all’epidemia coronavirus, mentre i nuovi casi sono 94: lo comunica il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. Il totale dei casi positivi è di 675.

Solo nella giornata odierna sono stati effettuati 828 test per l’infezione Covid19, i 94 casi positivi sono così suddivisi: 29 in provincia di Bari, 2 nella Bat, 27 nel Foggiano, 15 nel Leccese, 10 in provincia di Bari, 2 nel Tarantino. I tre decessi si sono verificati uno nella provincia di Bari, uno nella provincia di Brindisi e uno in quella di Foggia, salgono quindi a 29 le morti legate all’epidemia.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 5.617 test. Il totale dei casi positivi Covid è di 675, così divisi:

194 nella Provincia di Bari;

32 nella Provincia di Bat;

94 nella Provincia di Brindisi;

190 nella Provincia di Foggia;

103 nella Provincia di Lecce;

35 nella Provincia di Taranto.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

L'ANDAMENTO DEI CONTAGI IN PUGLIA - L’epidemiologo Pier Luigi Lopalco, a capo del coordinamento scientifico della task force anti coronavirus della Regione ha dichiarato: «Toccando ferro, la crescita è più bassa rispetto a quello che è successo al Nord. Ma l'epidemia è dietro l'angolo».

Ha un'età media di 58 anni il paziente "tipo": è prevalentemente maschio (per circa il 60%) e nel 11% dei casi è asintomatico, ha sintomi lievi o addirittura o scarsi.

TUTTI I DATI PER PROVINCIA

CODE NEI SUPERMERCATI BARESI - Code agli ingressi di supermercati e ipermercati di Bari e provincia si sono registrati fin dalle prime ore del mattino. Sui social si sono susseguite le segnalazioni dei cittadini che documentano, con foto, code di decine di persone, denunciando assembramenti e il mancato rispetto delle misure di sicurezza imposte dal Governo per arginare la diffusione del contagio da coronavirus. I controlli vengono fatti da Polizia locale e carabinieri che nella maggior parte dei casi hanno constatato il rispetto delle distanze di sicurezza. In particolare ai due ipermercati che si trovano all’ingresso del capoluogo, su viale Pasteur e su via Santa Caterina, i clienti sono stati muniti di biglietti con numero progressivo in base all’arrivo e, in fila indiana a distanza di un metro uno dall’altra, aspettano all’esterno il proprio turno per entrare. Anche in alcuni discount della provincia sono state documentate e segnalate code agli ingressi, con decine di persone munite di mascherine e guanti, in fila con i carrelli.

I DATI IN BASILICATA - Salgono invece a 71 i contagi in tutta la Basilicata