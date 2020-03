Bari, attese e code davanti ai market e uffici postali: tutto è «fai da te»

Queste immagini sono state girate intorno a mezzogiorno di oggi davanti ad alcuni supermercati della città di Bari. In alcuni casi la genteè a debita destanza (con o senza mascherina), in altri sono un po' più vicine tra di loro soprattutto davanti all'ingresso. C'è chi ha adottato qualche misura di «contenimento» - installando dei distanziatori all'esterno - altri hanno lasciato tutto alla libera scelta dei cittadini. Unico dato che accomuna i market è che ogni tipo di gestione diretta inizia solo ed esclusivamente all'ingresso. Parecchia gente in attesa anche davanti a un ufficio postale in via Marchese di Montrone.