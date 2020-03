Emergenza Covid 19, Asl Bari sospende le visite ai pazienti ricoverati

BARI - In tutti gli ospedali di Bari e provincia sono «temporaneamente sospesi gli accessi dei visitatori dei degenti ed annullati i relativi orari di accesso. I direttori di unità operativa potranno autorizzare in casi di particolare e comprovata esigenza un singolo accesso in orario distribuito nell’arco della giornata, previo triage, al fine di evitare assembramenti in reparto». E’ la nuova disposizione trasmessa oggi attraverso una circolare interna ai primari ospedalieri dal direttore generale dell’Asl Bari, Antonio Sanguedolce. Il nuovo provvedimento è stato deciso per «ridurre drasticamente le occasioni di contagio» da coronavirus. Sino ad oggi le visite erano consentite ad una persona per ogni paziente ricoverato.