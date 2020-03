Puglia, cassa integrazione in deroga accordo ripartizione 106 milioni

BARI - È stata raggiunta nella notte l'intesa fra Regione Puglia, sindacati e parti datoriali per la ripartizione dei fondi (106,5 milioni di euro) destinati alla cassa integrazione in deroga, una misura che potenzialmente coinvolgerà mezzo milione di pugliesi.

Lo rende noto Franco Busto, segretario generale della Uil di Puglia, secondo cui "l'accordo rappresenta un atto di responsabilità da parte di istituzioni, parti sociali e datoriali in un momento così delicato per il territorio e un passaggio importante per la costituzione di una piattaforma che possa venire incontro alle esigenze delle aziende e della grande platea di lavoratori che purtroppo stanno soffrendo e pagando a caro prezzo la crisi provocata dall’emergenza sanitaria COVID-19».

«Abbiamo insistito affinché - aggiunge - nonostante le risorse limitate, tutti i settori produttivi fossero coinvolti dall’accordo, coscienti tuttavia che si tratta solo del primo passo. Ora bisognerà spingere e mettere in campo ogni iniziativa possibile affinché il Governo e, nei limiti delle proprie competenze anche la Regione Puglia, mettano sul piatto ulteriori risorse per dare ossigeno a un tessuto economico e occupazionale che ha già subìto danni immani e subirà ancora l’onda lunga di un’emergenza epocale, che rischia di mettere in ginocchio non solo la Puglia, ma il Paese intero». «Saremo vigili a ogni livello - conclude - affinché nessun lavoratore rimanga indietro e la Regione faccia la propria parte mettendo subito in campo, con procedure agili e snelle, le risorse disponibili a supporto di un sistema produttivo che ha bisogno di superare di slancio le conseguenze dell’emergenza e di imboccare quanto prima la strada, repentinamente perduta, della crescita e dello sviluppo».