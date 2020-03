Il dato dei positivi al coronavirus ha superato oggi le 23mila unità, con un aumento di circa 2mila e 500 casi rispetto alle ultime 24 ore. Un dato che fa salire a circa 28mila il numero complessivo dei contagiati (complesi guariti e deceduti). Superate le 2mila vittime del coronavirus in Italia. Sono complessivamente 2.158 le vittime, con un incremento rispetto a domenica di 349. Sono 1.851 i malati ricoverati in terapia intensiva, 179 in più rispetto a ieri. Di questi 823 sono in Lombardia. Il dato è stato fornito in conferenza stampa. Dei 27.980 malati complessivi, 11.025 sono poi ricoverati con sintomi e 10.197 sono quelli in isolamento domiciliare. Sono 2.749 le persone guarite in Italia dopo aver contratto il coronavirus, 414 in più, un numero più elevato di ieri. Il dato è stato fornito dal commissario per l'emergenza Angelo Borrelli in conferenza stampa alla Protezione civile.

«Che il virus possa di fatto mantenersi anche per qualche mese è possibile, ma nessuno ha dati inconfutabili per dire fino a quando». Così Franco Locatelli del Consiglio superiore di sanità sullo studio inglese che prevede che il coronavirus duri almeno un anno. «Altre epidemie negli anni indicano che quanto più efficaci sono le misure di contenimento, più probabile evitare scenari analoghi a quelli che stiamo vivendo», ha aggiunto.