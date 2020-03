Consiglio regionale Puglia, lavoro agile per i dipendenti

BARI - Il Consiglio regionale della Puglia per quanto riguarda l’organizzazione del lavoro dei dipendenti ed i servizi offerti al pubblico ricorrerà a lavoro agile. Tale modalità era già stata attuata come sperimentazione e pertanto erano disponibili tutte le procedure informatiche necessarie per la sua concreta attuazione.

Il personale è stato autorizzato alla prestazione di lavoro da casa. I servizi al pubblico e l'avanzamento dei procedimenti amministrativi in corso vengono così assicurati. Per poter contattare il personale è preferibile utilizzare l’email, tutte disponibili sul sito istituzionale. Se non si conosce invece il nominativo del funzionario di riferimento, si può far riferimento alla Guida al Consiglio regionale. La guida del Consiglio regionale della Puglia offre una panoramica completa di tutte le strutture politiche e amministrative, nonché la possibilità di consultare la normativa principale.