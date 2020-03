Coronavirus, Emiliano: chi arriva in Puglia da ogni parte d'Italia dovrà stare in isolamento

QUI IL TESTO COMPLETO DELL'ORDINANZA

Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha emanato un'ordinanza che estende l’obbligo di segnalare la propria presenza in Puglia a tutti coloro che arrivano da fuori Regione, da ogni parte di Italia o del mondo.

Chi rientra per soggiornare continuativamente in Puglia nel proprio domicilio, abitazione o residenza deve segnalare la propria presenza compilando il modulo disponibile su portale della Regione Puglia al link: https://www.sanita. puglia.it/autosegnalazione- coronavirus o segnalare questa circostanza telefonicamente al proprio medico curante.

Inoltre deve osservare la permanenza domiciliare con isolamento, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni e il divieto di spostamenti e viaggi; rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza; in caso di comparsa di sintomi, deve avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o l’operatore di sanità pubblica territorialmente competente per ogni conseguente determinazione.

Il provvedimento del Governatore si è reso necessario dopo l'annuncio di un uovo esodo al Sud: tuttavia gli effetti di questo nuovo provvedimento, come chiariscono fonti dell'Avvocatura regionale, decorrono da oggi. Per intenderci, fino a ieri l'obbligo sussisteva per tutti coloro che provenivano dalla Lombardia e dalle 14 provincie di Emilia Romagna, Piemonte, Veneto e Marche. Da oggi, invece, alla luce del DPCM dal 10 marzo ha unificato tutta l'Italia in una sorta di zona arancione, l'obbligo si estende a chiunque arrivi da ogni parte di Italia e del mondo.