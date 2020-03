Coronavirus in Italia, 3916 contagiati, 197 morti e 523 guariti. Regione Puglia chiede più assunzioni nella Sanità

Sono 3.916 i malati per coronavirus in Italia, con un incremento di 620 persone in più rispetto a giovedì, mentre salgono a 197 i morti (49 in più). Lo ha riferito il commissario Angelo Borrelli, aggiungendo che ammontano a 462 i malati ricoverati in terapia intensiva (111 in più rispetto a giovedì). "I guariti sono l'11,28% del totale dei contagiati, mentre i morti il 4,25%", ha sottolineato.

Sono 100.052 le persone contagiate dal coronavirus in tutto il mondo, di cui quasi 20mila fuori dalla Cina.

Intanto potrebbe andare già nel Consiglio dei ministri di questa sera il provvedimento per l'assunzione di medici e sanitari per far fronte all'emergenza Coronavirus e potenziare il servizio sanitario nazionale. Secondo quanto si apprende da fonti di governo, si tratta di "migliaia" di assunzioni che non riguarderanno solo il personale delle terapie intensive. Le assunzioni dovrebbero essere finanziate con circa un miliardo e mezzo dei 7,5 miliardi annunciati dal governo come prima misura economica per fronteggiare l'emergenza.

La Regione Puglia ha trasmesso al governo nazionale la richiesta di assunzione di medici e infermieri per affrontare l’emergenza Coronavirus. Attualmente, la situazione negli ospedali non è ancora di crisi, ma considerando le esperienze di Lombardia e Veneto, la Puglia si sta preparando. La notizia è confermata all’ANSA dal direttore del Dipartimento Salute, Vito Montanaro: «Abbiamo inviato - spiega - il fabbisogno di personale, medico e infermieristico, suddividendolo anche per categorie: anestesisti, medici per i pronto soccorso, igienisti». Le assunzioni avverranno anche extra dotazione organica e con le modalità più rapide: tramite avvisi pubblici o andando a pescare dalle graduatorie già attive, anche nazionali.

Per far fronte alle esigenze «straordinarie e urgenti" derivanti dalla diffusione del Coronavirus, il governo nazionale ha già ufficialmente autorizzato le Regioni a richiamare in servizio medici e infermieri in pensione