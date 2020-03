Coronavirus, nuovo caso nel Foggiano. Emiliano chiede al prefetto «zona rossa» per San Marco in Lamis

Decimo caso di coronavirus in Puglia, ancora una volta nel Foggiano che registra tre positivi (incluso il 74enne morto a San Marco in Lamis). È ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’Ospedale di San Giovanni Rotondo un uomo di San Nicandro Garganico risultato positivo al Covid- 19. Il risultato del testo non è stato ancora confermato dall’Istituto Superiore di Sanità.

Le condizioni dell’uomo, informa il sindaco di San Giovanni Rotondo, Michele Crisetti, sarebbero piuttosto delicate. «Tutto il personale medico-sanitario e i parenti entrati in contatto con il contagiato sono stati messi in quarantena al fine di circoscrivere la diffusione del virus», ha detto. Il sindaco del paese di origine dell’uomo, San Nicandro Graganico questa mattina, una volta appreso del contagio aveva disposto la chiusura delle scuole per consentire la sanificazione. Anche il pronto soccorso dell’ospedale di S.Giovanni Rotondo è stato chiuso temporaneamente per la sanificazione.

Era stato qualche giorno tra fine gennaio e gli inizi di febbraio a Cremona, in Lombardia, l’uomo di 75 anni morto il 27 febbraio scorso a San Marco in Lamis nel Foggiano. Il risultato del test che ha rilevato la positività all’infezione da coronavirus si è avuto solo dopo che il funerale era stato celebrato e per questo oltre che per i parenti stretti, si teme che anche chi ha fatto loro le condoglianze possa essere stato contagiato.

Da fonti dell’amministrazione è stato possibile ricostruire tutto il percorso compiuto dal 75enne pensionato dell’ufficio economato dell’Asl di Foggia. L’uomo, dopo il soggiorno in Lombardia, è tornato a San Marco in Lamis il 16 febbraio. Avrebbe comunicato subito al medico curante di essere stato nelle zona a rischio contagio e dopo il suo arrivo ha avvertito i primi malori: senso di spossatezza e inappetenza e qualche linea di febbre. E’ poi morto in casa la sera del 27 e l'indomani il corpo è stato portato all’ospedale di San Severo (Foggia) e successivamente nella sala mortuaria a San Marco in Lamis. Così ieri pomeriggio, poche ore prima che si conoscesse l'esito del test, sono stati celebrati i funerali nella chiesa "La Collegiata» di San Marco in Lamis.

Da indiscrezioni si apprende che il contagio sarebbe avvenuto su quattro persone vicine alla vittima.

Emiliano - nel corso di una conferenza stampa in cui annunciava la sua ordinanza per aziende e scuole - ha parlato di “preoccupazione” per quanto avvenuto nel Nord della Puglia, dove ci potrebbero essere rischi. Il riferimento è alla vicenda del decesso del 74enne, che soffriva di patologie preesistenti ma con un tampone positivo: «A Foggia il corpo del 74enne morto è stato rilasciato per i funerali prima di avere l’esito del tampone. A fronte di un errore catastrofico del medico legale, per un motivo veramente inspiegabile, si è determinato un rischio di possibili contagi veramente diffusivi. Servono provvedimenti molto intensi che non voglio preannunciare perché sono di competenza del presidente del Consiglio».

Per questo ha chiesto al prefetto di imporre la chiusura di San Marco in Lamis e dei paesi vicini.