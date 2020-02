Sanità, il Policlinico di Bari collaborerà con l'ospedale di Tirana

BARI - Il Policlinico di Bari e l’ospedale «Madre Teresa» di Tirana lunedì 24 febbraio firmeranno in Albania un protocollo di cooperazione per lo scambio di dati ed esperienze, e la creazione di equipe specialistiche di medici italiani e albanesi. Martedì, invece, torneranno a casa Albert Cara e Marlin Skodra, i due albanesi rimasti feriti durante il terremoto dello scorso 26 novembre e curati nel Policlinico di Bari: in Albania saranno accolti dal premier albanese Edi Rama e della ministra della Salute dell’Albania, Ogerta Manastirliu.

La delegazione che si recherà a Tirana per incontrare i vertici dell’ospedale della capitale albanese per la sottoscrizione del documento sarà composta dal direttore generale del Policlinico, Giovanni Migliore, e dal direttore della Scuola di Medicina dell’Università di Bari, Loreto Gesualdo.

Martedì, invece, i pazienti albanesi rientreranno nel loro Paese accompagnati dai medici del Policlinico Pietro Fiore (Medicina Fisica e Riabilitazione-Unità Spinale) e Salvatore Grasso (Anestesia e Rianimazione).