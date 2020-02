Bari calcio, Maita: «Derby con Monopoli sarà sfida difficile»

BARI - Il derby d’alta quota del girone C della Lega Pro in programma domenica tra Monopoli e Bari sta accendendo di entusiasmo le due piazze sportive. I giocatori di Vivarini stanno preparando la sfida al meglio. Per il centrocampista barese Mattia Maita quella contro i biancoverdi sarà «un partita difficile, su un campo complicato, contro un avversario ostico, aggressivo, che vanta individualità di valore». «Non credo nel Girone C ci siano scontri facili o partite scontate - spiega - bisogna fare sempre attenzione. Noi siamo in un buon momento e se facciamo quello che sappiamo, possiamo puntare sempre al risultato pieno. Non possiamo fare altro che concentrarci sul nostro percorso, alla fine si vedrà il risultato».

Maita ha poi commentato le prime settimane con il Bari (è stato acquistato a gennaio dal Catanzaro): «Se devo essere sincero non mi sono ancora reso davvero conto di cosa mi sta succedendo attorno: tutto sull'onda dell’entusiasmo. Non posso fare altro che continuare ad allenarmi al massimo per dare il mio contributo alla squadra».

Vivarini per domenica recupera tra i titolari il centrale Di Cesare, mentre si ferma per squalifica il terzino Costa. E' possibile che la linea difensiva sia composta così da Perrotta e Ciofani come esterni e da Di Cesare e Sabbione centrali. Domani è prevista la rifinitura a porte chiuse nel San Nicola.