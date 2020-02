Bari, le Sardine scrivono al ministro Provenzano: «La politica ha impoverito il Sud»

BARI - Le Sardine pugliesi hanno scritto una lettera al ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, nella quale osservano che «la politica in questi anni, nonostante al Governo ci fossero anche Ministri del Sud e per il Sud, di fatto ha continuato a creare "due Italie", a impoverire il Sud e arricchire il Nord». «Ma noi del Sud - rilevano - non vogliamo competere ministro Provenzano, noi vogliamo essere in un’Italia che è stata concepita dai nostri padri costituenti per essere casa di tutti. Le sardine, allora, hanno questa funzione, quella di farsi garanti di una Costituzione che c'è e che tutti sono tenuti a rispettare fino all’ultima parola».