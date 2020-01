Bari calcio, con la Reggina senza Hamlili e Ferrari

BARI - Il tecnico del Bari, Vincenzo Vivarini, ha convocato 23 giocatori per la sfida promozione di domani in Calabria contro la Reggina: saranno assenti il mediano Hamlili (infortunato) e la punta Ferrari (acciaccato). Farà parte della comitiva biancorossa il capitano Di Cesare, che ha brillantemente recuperato dalla contusione al ginocchio sinistro che lo aveva frenato dopo la gara interna con il Rieti.

Domani ci sarà spettacolo in campo e anche sugli spalti: le due tifoserie hanno un antico gemellaggio. I baresi oltre ai circa 1.100 biglietti del settore ospiti, riempiranno anche le gradinate. E’ possibile che i baresi a Reggio siano quasi duemila. La vendita complessiva dei biglietti per il big match della giornata viaggia spedita verso quota ventimila tagliandi.