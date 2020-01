Regionali Puglia, Renzi: presenteremo candidato diverso da Emiliano

«La Puglia di Emiliano è l’emblema dell’alleanza culturale con il grlillismo: Ilva, Tap, la Xylella, la Banca popolare di Bari che non doveva diventare una Spa. In Puglia noi presenteremo un candidato diverso da Emiliano». Lo ha detto Matteo Renzi a «L'aria che tira» su La7. Alla domanda su chi sarà il candidato di Iv in Puglia, Renzi ha risposto: «Lo annunceremo a febbraio, dopo le elezioni in Emilia». Alla domanda se sarà Teresa Bellanova, il leader di Italia Viva ha replicato: «Bellanova fa il ministro e lo fa bene, ed è anche il presidente di Italia Viva. Non credo».