Puglia, in arrivo 116 mln per l'acquisto di bus e quattro treni

Oltre 116 milioni sono stati stanziati oggi dal governo regionale della Puglia durante la prima riunione di giunta del 2020. Si tratta di fondi inseriti nel Patto per la Puglia e che verranno investiti per i trasporti, in particolare per il rinnovo del materiale rotabile. La Giunta regionale ha approvato l’aggiornamento del programma di investimenti, dei 116,56 milioni a disposizione 72,765 milioni di euro verranno spesi nel 2020 per il rinnovo del materiale rotabile su gomma, mentre 43,795 milioni di euro per il finanziamento al 100% dell’acquisto di quattro treni con l'opzione per un quinto, nel caso in cui dovessero essere reperite ulteriori risorse finanziarie.